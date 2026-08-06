Эксперт по недвижимости Шмелев: перед покупкой жилья надо выяснить мотив продажи

Пожилая жертва так называемой схемы Долиной сожгла проданную московскую квартиру, не выходя из нее. Таким образом она отомстила не столько мошенникам, сколько самой себе и ни в чем не виноватой покупательнице.
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