В Березниках часть города осталась без света из-за повреждения кабеля

Аварийные бригады уже занимаются устранением причин.В Березниках жители некоторых районов города остались без света и воды после того, как оператор коммунальных сетей ООО «Березниковская водоснабжающая компания» (БВК) зафиксировал аварийное отключение и последующее прекращение электроснабжения на ВНС-18 и 17.