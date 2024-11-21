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В Березниках часть города осталась без света из-за повреждения кабеля

В Березниках часть города осталась без света из-за повреждения кабеля

Аварийные бригады уже занимаются устранением причин.В Березниках жители некоторых районов города остались без света и воды после того, как оператор коммунальных сетей ООО «Березниковская водоснабжающая компания» (БВК) зафиксировал аварийное отключение и последующее прекращение электроснабжения на ВНС-18 и 17.

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