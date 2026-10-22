Телеведущая и врач Елена Малышева во время съемок передачи "Здоровье с Еленой Малышевой", 2013 год © Pravda Komsomolskaya/Global Look PressПрезидент России Владимир Путин подписал указ о вручении государственных наград телеведущим Елене Малышевой и Екатерине Андреевой.
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Молодец Елена. Правда она сморозила глупость, когда приуменьшала опасность Covid-19. Но и на старуху бывает проруха. А так умная и хваткая провинциалки, покорившая Москву. Браво.