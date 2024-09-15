Пять экс-министров обороны призвали Стармера разрешить удары Storm Shadow по РФ

Пять бывших министров обороны Великобритании — Грант Шэппс, Бен Уоллес, Гэвин Уильямсон, Пенни Мордонт и Лиам Фокс — и экс-премьер Борис Джонсон призвали действующего руководителя правительства Соединенного Королевства Кира Стармера разрешить Украине удары ракетами Storm Shadow по территории Российской Федерации.
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