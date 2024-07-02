Из-за ИИ выбросы парниковых газов у Google выросли на 48 % за пять лет Компания Googl...

Из-за ИИ выбросы парниковых газов у Google выросли на 48 % за пять летКомпания Google сообщила о значительном росте выбросов парниковых газов за последние пять лет, что ставит под угрозу её обязательство достичь «чистого нуля», то есть нулевого баланса выбросов к 2030 году.
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