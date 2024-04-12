Традиции православной Большой родительской субботы 13 апреля 2024 года Леонид ВисловКаждая суббота, отведенная для воспоминаний о родных, является значимым временем, когда мы вспоминаем своих близких, в том числе и тех, кто уже покинул этот мир.
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