Cadena SER: Хави может быть уволен по итогам текущей недели

Главный тренер «Барселоны» Хави в скором времени может быть отправлен в отставку. По информации Cadena SER, тренер потеряет свою должность в случае поражения от «Унионистас де Саламанка» в 1/8 финала Кубка Испании.
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