Модель Эмили Ратаковски снялась в шелковом белье

Модель и актриса Эмили Ратаковски снялась в шелковом белье. Фото опубликованы на сайте Daily Mail. 33-летняя Эмили Ратаковски продемонстрировала фигуру в новой рекламной кампании итальянского бренда нижнего белья Intimissimi.
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