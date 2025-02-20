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Заманчивое предложение для Лукашенко от Трампа: Посоветуется ли Минск с Кремлём?

Заманчивое предложение для Лукашенко от Трампа: Посоветуется ли Минск с Кремлём?

Американская новостная газета New York Times со ссылкой на анонимные источники из Белого Дома сообщает о заключении некой «грандиозной сделки» между Дональдом Трампом и Лукашенко.

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Комментарии
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Александр
Эт о(а) заманчив ое(вая) американск ое(ая) предложение(морковка) в конечном итоге оказывается воткнута в задницу предлагаемому. И Батька прекрасно это понимает.
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11 час.
S
Sobering
Полтора месяца назад Лукашенко и Путин приняли в Минске Тайный договор о безопасности, который белорусам забыли показать. Белорусская госпропагада о документе молчит. Если бы не утечка в Москве, белорусы и вовсе бы не узнали что на декабрьском соглашении страну теперь уже полностью официально отдали под военные нужды России. О чём этот тайный документ, который предпочли не афишировать? Во-первых... О российских военных базах - теперь Путину не нужно просить Лукашенко разрешать строить их в Блоруссии. Они просто будут там, где это нужно России и никакого контроля над этими базами у Лукашенко не будет, как и над ядерным оружием. Во-вторых... Об использовании ядерного оружия - если кто-то угрожает территориальной целостности России, Москва оставляет за собой право нанести ответный удар. Но где это оружие хранится? Верно, на территории Беларуси. Далее... Лукашенко &quot;отличился&quot; рядом маразматических заявлений. В одной из речей диктатор заявил, что у Беларуси нет друзей ни на Севере, ни на Юге, ни на Востоке, ни на Западе, унизив этим Владимира Путина. Что он только не нёс как журналистам, так и собранию о России и Путине! Нервный Лукашенко сгоряча послал Путина, зал в ступоре! Он уже не соображает, что несёт. Одним словом хуторянина пока нигде не ждут, в Китае тоже. А Путину уже надоело встречаться с ним.
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11 час.
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