Заманчивое предложение для Лукашенко от Трампа: Посоветуется ли Минск с Кремлём?

S

Sobering

Полтора месяца назад Лукашенко и Путин приняли в Минске Тайный договор о безопасности, который белорусам забыли показать. Белорусская госпропагада о документе молчит. Если бы не утечка в Москве, белорусы и вовсе бы не узнали что на декабрьском соглашении страну теперь уже полностью официально отдали под военные нужды России. О чём этот тайный документ, который предпочли не афишировать? Во-первых... О российских военных базах - теперь Путину не нужно просить Лукашенко разрешать строить их в Блоруссии. Они просто будут там, где это нужно России и никакого контроля над этими базами у Лукашенко не будет, как и над ядерным оружием. Во-вторых... Об использовании ядерного оружия - если кто-то угрожает территориальной целостности России, Москва оставляет за собой право нанести ответный удар. Но где это оружие хранится? Верно, на территории Беларуси. Далее... Лукашенко "отличился" рядом маразматических заявлений. В одной из речей диктатор заявил, что у Беларуси нет друзей ни на Севере, ни на Юге, ни на Востоке, ни на Западе, унизив этим Владимира Путина. Что он только не нёс как журналистам, так и собранию о России и Путине! Нервный Лукашенко сгоряча послал Путина, зал в ступоре! Он уже не соображает, что несёт. Одним словом хуторянина пока нигде не ждут, в Китае тоже. А Путину уже надоело встречаться с ним.