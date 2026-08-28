Селебрини о контракте с «Сан-Хосе» с кэпхитом 18,8 млн долларов: «Хотел убедиться, что сумма в первую очередь будет иметь смысл для команды. Мы довольны тем, куда движемся»

Форвард « Сан-Хосе » Макклин Селебрини высказался о продлении контракта с клубом. 20-летний канадец заключил соглашение на 5 лет со средней годовой зарплатой 18,8 миллиона долларов (рекорд лиги на данный момент).
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