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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Селебрини о контракте с «Сан-Хосе» с кэпхитом 18,8 млн долларов: «Хотел убедиться, что сумма в первую очередь будет иметь смысл для команды. Мы довольны тем, куда движемся»

Форвард « Сан-Хосе » Макклин Селебрини высказался о продлении контракта с клубом.  20-летний канадец заключил соглашение на 5 лет со средней годовой зарплатой 18,8 миллиона долларов (рекорд лиги на данный момент).

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