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Рязанские новости

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Губернатор Рязанской области обсудил поддержку семей с омбудсменом

Губернатор Рязанской области обсудил поддержку семей с омбудсменом

Рязанская область стала одним из пяти пилотных регионов, где открылось отделение Фонда защиты детей для оказания адресной помощи семьям в трудной жизненной ситуации.

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