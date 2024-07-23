Заместитель председателя ПК ВСНП встретился с сопредседателем Левой партии Германии

Пекин, 22 июля /Синьхуа/ -- Заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей /ПК ВСНП/ Ли Хунчжун в понедельник в Пекине провел встречу с сопредседателем Левой партии Германии Мартином Ширдеваном.
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