CTK: президенты Чехии и ФРГ обсудят сотрудничество в сфере энергетики и Украину

Президент Чехии Петер Павел проведет переговоры с немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером, в ходе которых стороны обсудят перспективы сотрудничества в сфере энергетики и текущую ситуацию на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии