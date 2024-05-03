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7 фактов о «вечных химических веществах», содержащихся в крови каждого человека

7 фактов о «вечных химических веществах», содержащихся в крови каждого человека

Эти вещества есть повсюду — ученые провели масштабнейшие исследования, изучили состояние здоровья сотен тысяч людей, и везде, куда бы они ни смотрели, какие бы ткани и клетки ни брали на анализ — везде нашли ПФАС и ПФОС.

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Комментарии
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Валентина
Ужас!...
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9 час.
Виктор zz
Если они есть везде и не разрушаются, то нам невозможно защититься. Больше того - даже если их запретить с завтрашнего дня, то это не поможет. То, что наработано за десятилетия, так и будет циркулировать в природе. Похоже на очередную придуманную страшилку.
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7 час.

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