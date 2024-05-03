7 фактов о «вечных химических веществах», содержащихся в крови каждого человека

Эти вещества есть повсюду — ученые провели масштабнейшие исследования, изучили состояние здоровья сотен тысяч людей, и везде, куда бы они ни смотрели, какие бы ткани и клетки ни брали на анализ — везде нашли ПФАС и ПФОС.
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