7 фактов о «вечных химических веществах», содержащихся в крови каждого человека

Виктор zz

Если они есть везде и не разрушаются, то нам невозможно защититься. Больше того - даже если их запретить с завтрашнего дня, то это не поможет. То, что наработано за десятилетия, так и будет циркулировать в природе. Похоже на очередную придуманную страшилку.