Американский телеканал: США заявили Ирану, что не хотят эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Палестино-израильское противостояние набирает обороты, дальнейшая эскалация конфликта, в основном из-за варварских действий ЦАХАЛ в секторе Газа, повышает риски его перерастания в полномасштабную войну на всем Ближнем Востоке.
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