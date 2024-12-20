Путин пошутил над словами Пескова, назвавшего Влада A4 нетрадиционным гостем

Вчера в Москве проходит ежегодная пресс-конференция с президентом России Владимиром Путиным. Тысячи людей со всех уголков страны направили свои вопросы главе государства, стремясь получить ответы на актуальные вопросы.
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