Посол МИД России Бердыев: доллар США теряет лидирующие позиции в мире

Доллар США последовательно утрачивает лидирующие позиции в мире. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол по особым поручениям министерства иностранных дел Российской Федерации, старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев По его мнению, эффект от обрушения государственного долга США способен затмить финансовый кризис в стране 2007-2008 годов.