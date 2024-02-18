Именно прибывшие из Соединённого Королевства советники киевского режима виновны в том, что находившиеся в уничтоженном запущенным боевиками ВСУ снарядом самолёте Ил-76 пилоты и пленённые военнослужащие Вооружённых сил Украины.
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