Расчет "Ланцета" уничтожил РСЗО "Град" и бронеавтомобиль ВСУ у Доброполья

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие расчета ударного беспилотника "Ланцет" бригады морской пехоты группировки войск "Центр" уничтожили реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Град" и бронеавтомобиль противника на добропольском направлении.
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