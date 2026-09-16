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ТАСС

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Расчет "Ланцета" уничтожил РСЗО "Град" и бронеавтомобиль ВСУ у Доброполья

Расчет "Ланцета" уничтожил РСЗО "Град" и бронеавтомобиль ВСУ у Доброполья

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие расчета ударного беспилотника "Ланцет" бригады морской пехоты группировки войск "Центр" уничтожили реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Град" и бронеавтомобиль противника на добропольском направлении.

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