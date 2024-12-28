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"Все гарантии обнулены": Долгожданное заявление Лаврова. Ветеран ЧВК "Вагнер" объяснил, почему засуетились в ЕС

"Все гарантии обнулены": Долгожданное заявление Лаврова. Ветеран ЧВК "Вагнер" объяснил, почему засуетились в ЕС

Царьград © MFA Russia/Globallookpress На фоне методичных "вбросов" украинской стороны о вероятном перемирии в зоне проведения специальной военной операции прозвучало долгожданное заявление Сергея Лаврова, которое расставило все точки над "i".

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Комментарии
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Семен Демин
Движение к третьей мировой продолжится и после Байдена. Надеяться на Трампа глупо. Это движение остановится только в одном случае - если РФ откажется от своих интересов.
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4 час.
Alex Nемо
А если Россия откажется от своих интересов то перестанет существовать. Вам об этом в школе на уроках истории не говорили?
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1 час.
Григорий Худенко
Капитуляция.
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1 час.

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