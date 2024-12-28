"Все гарантии обнулены": Долгожданное заявление Лаврова. Ветеран ЧВК "Вагнер" объяснил, почему засуетились в ЕС

Движение к третьей мировой продолжится и после Байдена. Надеяться на Трампа глупо. Это движение остановится только в одном случае - если РФ откажется от своих интересов.

Alex Nемо

А если Россия откажется от своих интересов то перестанет существовать. Вам об этом в школе на уроках истории не говорили?