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Депутат от «Новых людей» призвал контролировать искусство и кино в России

Депутат от «Новых людей» призвал контролировать искусство и кино в России

Депутат Госдумы от фракции «Новые люди», первый замглавы комитета по культуре, известный актер театра и кино Дмитрий Певцов заявил, что государство должно контролировать содержание тех произведений культуры и искусства, которые оно оплачивает.

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