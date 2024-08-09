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Зелень необходимо хранить в темной месте, чтобы сохранить цвет

Зелень необходимо хранить в темной месте, чтобы сохранить цвет

Зелень – важный элемент для многих блюд. Однако её необходимо грамотно хранить.Как пишет Общественная Служба Новостей, ингредиент стоит сначала подготовить: убрать увядшие и поврежденные листья, ликвидировать грязь и песок, промыть, а затем обрезать корни.

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