Зелень необходимо хранить в темной месте, чтобы сохранить цвет

Зелень – важный элемент для многих блюд. Однако её необходимо грамотно хранить.Как пишет Общественная Служба Новостей, ингредиент стоит сначала подготовить: убрать увядшие и поврежденные листья, ликвидировать грязь и песок, промыть, а затем обрезать корни.