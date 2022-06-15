Аттракцион политкорректности: Блинкен позволил решать вопрос территориальных уступок народу Украины

Государственный секретарь США Энтони Блинкен на фоне участившихся рекомендаций Киеву о некоторых территориальных уступках в пользу России ради прекращения военных действий и установления мира сделал заявление в стиле “продвинутой демократии”.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен на фоне участившихся рекомендаций Киеву о некоторых территориальных уступках в пользу России ради прекращения военных действий и установления мира сделал заявление в стиле “продвинутой демократии”.
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