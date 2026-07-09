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Тела двух пропавших в Тыве девочек нашли в 60 км друг от друга

Тела двух пропавших в Тыве девочек нашли в 60 км друг от друга

Два тела, предположительно, пропавших в Тыве 12-летних девочек, нашли в 60 км друг от друга. Об этом 7 июля рассказал начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Республике Тыва Луиза Намчыл.

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