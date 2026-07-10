Сноб
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сноб

104 подписчика

Писатель «без тормозов»: кто такой Харлан Эллисон

Писатель «без тормозов»: кто такой Харлан Эллисон

Харлан Эллисон — один из самых бескомпромиссных авторов американской фантастики. «Сноб» поговорил с культурологом Дмитрием Шамоновым о том, как Эллисон судился с Голливудом, пугал русских издателей бронтозавром и всю жизнь мстил одному профессору.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии