Писатель «без тормозов»: кто такой Харлан Эллисон

Харлан Эллисон — один из самых бескомпромиссных авторов американской фантастики. «Сноб» поговорил с культурологом Дмитрием Шамоновым о том, как Эллисон судился с Голливудом, пугал русских издателей бронтозавром и всю жизнь мстил одному профессору.