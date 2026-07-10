Писатель «без тормозов»: кто такой Харлан Эллисон

Харлан Эллисон — один из самых бескомпромиссных авторов американской фантастики. «Сноб» поговорил с культурологом Дмитрием Шамоновым о том, как Эллисон судился с Голливудом, пугал русских издателей бронтозавром и всю жизнь мстил одному профессору.
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