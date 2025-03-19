Актер Марк Эйдельштейн заключил контракт с американским агентством WME. Об этом сообщает Deadline. William Morris Endeavor (WME) — это агентство по подбору талантов с офисами в Беверли-Хиллз, Калифорния, США.
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