Рецепт "Мусака"

Рецепт приготовления запеканки с баклажанами, индейкой, помидорами, петрушкой и пармезаном. Продукты на 6 порций: Индейки — 450 Грамм Желтый лук — 1 Штука Зубчик чеснока — 1 Штука Корицы — 1 Чайная ложка Соли — 1 Чайная ложка Мускатного ореха — 1/4 Чайных ложки Свежемолотого перца — 1/4 Чайных ложки Помидоров — 900 Грамм (крупно нарезанных ) Томатной пасты — 1/4 Стакана Свежей петрушки — 1/2 Стакана Баклажана — 2 Штуки (900 гр) Яйцо — 1 Штука Яичный белок — 1 Штука Пошаговое воплощение: Поместить йогурт в марлю над ситом на 2 часа или на ночь, пока не загустеет.