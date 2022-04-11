Кухня и дом

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Рецепт "Мусака"

Рецепт "Мусака"

Рецепт приготовления запеканки с баклажанами, индейкой, помидорами, петрушкой и пармезаном. Продукты на 6 порций: Индейки — 450 Грамм Желтый лук  — 1 Штука Зубчик чеснока  — 1 Штука Корицы  — 1 Чайная ложка Соли  — 1 Чайная ложка Мускатного ореха  — 1/4 Чайных ложки Свежемолотого перца  — 1/4 Чайных ложки Помидоров  — 900 Грамм (крупно нарезанных ) Томатной пасты  — 1/4 Стакана Свежей петрушки  — 1/2 Стакана Баклажана  — 2 Штуки (900 гр) Яйцо  — 1 Штука Яичный белок  — 1 Штука Пошаговое воплощение: Поместить йогурт в марлю над ситом на 2 часа или на ночь, пока не загустеет.

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