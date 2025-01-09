Армия России прорвалась к важной трассе Покровск-Константиновка (КАРТА)

7 января российские войска силами 2 танков и 3 БМП с десантом выехали из Воздвиженки в направлении трассы Покровск-Константиновка.
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