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Прикинулись бабушками. Переодетых солдат ВСУ под Курском ловят пачками

ВСУшники, отбившиеся от своих отрядов в Курской области, пытаются идти на хитрость, чтобы не оказаться в плену и переодеваются в гражданскую одежду.

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Комментарии
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Александр Пятнистый
горбатого исправит только могила
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12 час.
Александр Пятнистый
точняк. самый лучший бандерывець- МЕРТВЫЙ бандерывець
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12 час.
Александр Пятнистый
так у початка (заглазная кликуха в ЦК) жена была с Западной Украины и сам никитка долгое время был генсеком украинской ВКП(б). Так что, за сволочь он порадел сильно
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11 час.
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