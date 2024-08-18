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Алаудинов: «Ахмат» пресек несколько попыток продвижения ВСУ в Курской области

Командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале заявил, что его бойцы за прошедшие сутки успешно отразили несколько атак украинских войск.

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