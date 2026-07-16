Иран выдвинул США ультиматум по Ормузскому проливу: три условия для открытия

ТЕГЕРАН, 16 июля, ФедералПресс. Ормузский пролив останется закрытым, пока Тегеран не добьется учета своих требований, и любые попытки силового давления со стороны США будут пресекаться вооруженными силами Ирана.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии