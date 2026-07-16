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Иран выдвинул США ультиматум по Ормузскому проливу: три условия для открытия

Иран выдвинул США ультиматум по Ормузскому проливу: три условия для открытия

ТЕГЕРАН, 16 июля, ФедералПресс. Ормузский пролив останется закрытым, пока Тегеран не добьется учета своих требований, и любые попытки силового давления со стороны США будут пресекаться вооруженными силами Ирана.

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