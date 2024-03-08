ВСУ потеряли 200 полковников, а Харьковское подполье держит в страхе боевиков: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 8 марта 2024 года Юлия СоколоваВ последнем отчете министра обороны России, Сергея Шойгу, было заявлено о значительных потерях в рядах украинской армии за прошедший месяц.