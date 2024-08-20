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Матч звезд КХЛ в 2025 году пройдет на "Сибирь Арене" в Новосибирске

Матч звезд КХЛ в 2025 году пройдет на "Сибирь Арене" в Новосибирске

В 2025 году Новосибирск станет центром хоккейного мира, принимая долгожданный Матч звезд КХЛ.  "Сибирь Арена", новейший ледовый дворец, построенный по самым высоким стандартам, станет площадкой для этого грандиозного события.

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