Матч звезд КХЛ в 2025 году пройдет на "Сибирь Арене" в Новосибирске

В 2025 году Новосибирск станет центром хоккейного мира, принимая долгожданный Матч звезд КХЛ. "Сибирь Арена", новейший ледовый дворец, построенный по самым высоким стандартам, станет площадкой для этого грандиозного события.
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