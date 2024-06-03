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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Доходы операторов Макао в мае превысили $2,5 млрд. Это самый высокий показатель со времен ковидных ограничений

Регулятор игорного бизнеса Макао опубликовал отчет, согласно которому валовой игорный доход (GGR) операторов казино в мае составил $2,51 млрд.

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