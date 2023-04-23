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Александр Стародубцев
Да образование врачей оставляет желать лучшего. В начале 70 годов врачи (практически все) говорили по степени полезно...
Чем полезно мясо ...
владимир коверко
спасибо, спасибо, насмешили. этилен - гормон, ГЫ,ГЫ ! 1-е старайтесь покупать продукты без запаса, ну а то что остало...
Почему некоторые ...
Иваныч
Афтор. Ты идиот. Не пудри людям мозги тем, чего не знаешь. А своим рецептом сходи в туалет и жопу подотри. Всё очень ...
Блинный вопрос. Н...
АиФ Кухня
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Стоимость местного пива в разных странах. Инфографика
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