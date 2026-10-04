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Царьград

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Ефимов сообщил о переселении из 1700 домов по программе реновации

Ефимов сообщил о переселении из 1700 домов по программе реновации

В Москве в рамках реновации переселили или переселяют жителей свыше 1,7 тысячи домов. Программа действует с 2017 года и охватывает 5176 зданий.

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