Ефимов сообщил о переселении из 1700 домов по программе реновации

В Москве в рамках реновации переселили или переселяют жителей свыше 1,7 тысячи домов. Программа действует с 2017 года и охватывает 5176 зданий.
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