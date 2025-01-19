В Ставропольском крае продолжаются проверки о постановке на воинский учет натурализованных граждан

Офицерами военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Буденновскому гарнизону совместно с сотрудниками иных правоохранительных органов проведено очередное проверочное мероприятие о постановке на воинский учет натурализованных граждан.
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