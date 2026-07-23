КСИР пригрозил атаками на британские базы за поддержку США в войне

Корпус стражей исламской революции (КСИР) ВС Ирана распространил через СМИ специальное заявление, в котором пригрозил Британии ответными действиями за предоставление своих военных баз, в первую очередь авиационных, ВС США для ударов по ИРИ.
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