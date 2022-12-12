Сугробы в Москве «сдулись» почти вдвое из-за аномальных дождей

В Москве сугробы уменьшились почти в два раза из-за оттепели, заявили синоптики.Сугробы в Москве и Подмосковье «сдулись» почти вдвое благодаря мощной оттепели и аномальным дождям, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.