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Сугробы в Москве «сдулись» почти вдвое из-за аномальных дождей

Сугробы в Москве «сдулись» почти вдвое из-за аномальных дождей

В Москве сугробы уменьшились почти в два раза из-за оттепели, заявили синоптики.Сугробы в Москве и Подмосковье «сдулись» почти вдвое благодаря мощной оттепели и аномальным дождям, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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