Фото: © Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/Globallookpress Белорусские источники информации публикуют сообщения о том, что в руководстве ВС республики решили значительно усилить охрану границы на украинском направлении.
Белорусские танки идут к границе Украины. Что задумал Батька? Раскрываем факты
Комментарии
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Александр Салтановский
Отвод войск РБ от границы с укрорейхом, один из факторов обусловивших события в курской области, не будь этого, кто его знает, как повёл бы себя укрофюрер - наркоман!
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14 час.
Леонид Попивняк
...да так же и повёл бы себя обдолбанный....ему пофиг сколько людей положить.....заранее было известно чем эта авантюра с походом на Курск закончится......что с Белорусскими войсками на границе , что без......но попёрся ... хозяевам надо же что то показывать.....
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12 час.
валерии темников
Лукашенко вполне может повторить роль генерал лейтенанта Власова из истории ВОВ. ..... исторически это примерно та же территория того трагического действия.... Первый акт действа уже свершён, отводом войск РБ от границ с РУ, чем высвободил более 100 тысяч войск ВСУ для удара по Курской области..
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11 час.
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