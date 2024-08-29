Белорусские танки идут к границе Украины. Что задумал Батька? Раскрываем факты

Александр Салтановский Отвод войск РБ от границы с укрорейхом, один из факторов обусловивших события в курской области, не будь этого, кто его знает, как повёл бы себя укрофюрер - наркоман!

Леонид Попивняк ...да так же и повёл бы себя обдолбанный....ему пофиг сколько людей положить.....заранее было известно чем эта авантюра с походом на Курск закончится......что с Белорусскими войсками на границе , что без......но попёрся ... хозяевам надо же что то показывать.....