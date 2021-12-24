Южный Федеральный

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Во Франции осадили "обеспокоенную Россией" Бербок, напомнив об энергокризисе в Европе

Во Франции осадили "обеспокоенную Россией" Бербок, напомнив об энергокризисе в Европе

Глава МИД Германии Анналена Бербок сделала новое заявление в адрес России. Она подчеркнула, что "очень обеспокоена" обещаниями президента России Владимира Путина ответить на агрессивную политику Запада "адекватными военно-техническими мерами".

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