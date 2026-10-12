The hunt for ATX continues -o- E-mini S&P 500 Futures CME_MINI:ES1! sequelll I will be looking to continue building logical longs, all I need is to just get my setup on TS.
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