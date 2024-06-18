Даже если очередная американская ЗРС отправится в Украину, она окажется бесполезной Американские журналисты перепугались из-за Владимира Зеленского.
Русские бьют США по самому дорогому
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ВС
Вадим Скоробогатов
ЯНКИ НАЧИНАЮТ ПОНИМАТЬ ТОЛЬКО ТОГДА...КОГДА ПОЛУЧАЮТ МОЩНО ПО МОРДЕ....
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10 час.
Alex Nемо
Тут вы не правы. Понимают только после того как их больно ударят по карману. А именно этого Россия не делает Продолжаются поставки сырья и материалов жизненно важных для запада из России. Как используются эти материалы? Для производства вооружений поставляемых в украину для убийства российских гражданских и военных! А вот если Россия откажется поставлять материалы (ну например титан и уран для начала), то западу придётся закупать их где-то еще и совсем не по тем бросовым ценам, по которым они их получают от России. А это будет больно, потому что утекать будет бабло из их карманов, а значит нужно подумать а стоит ли вооружать уркаину за такие бабки.. P.S. Просто в качестве пояснения. Для любого производства нужны исходное сырьё и энергия для производства. Уран это в первую очередь топливо для электростанций. Россия поставляет около 30% обогащенного урана в США для использования на атомных станциях. Западная ейропа, США продолжают закупать газ, дизельное топливо и нефть несмотря на все победные вопли что они освободились от российского топлива... Особо странно то, что на некоторых поставках СПГ в Европу из штатов просматриваются русские документы, то есть штаты продают российский продукт как свой! Газ и нефть это в первую очередь энергоносители! Прекратятся поставки из России и штатам придётся раскупоривать собственные источники, чего они делать не хотят по ряду не только экономических, но и политических причин, да и просто потому что это крайне не популярная мера у населения. А цены на бензин в штатах уже опять чуть ниже 5 баксов за галлон...
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6 час.
Евгения Болотова
Не могу понять почему стали говорить "в Украину", в Советской школе, то есть, в русском языке правильно "на Украину", это на Украинском звучит "в Украину"... Мы что уже не говорим на русском?
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32 мин.
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