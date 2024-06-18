Русские бьют США по самому дорогому

Alex Nемо

Тут вы не правы. Понимают только после того как их больно ударят по карману. А именно этого Россия не делает Продолжаются поставки сырья и материалов жизненно важных для запада из России. Как используются эти материалы? Для производства вооружений поставляемых в украину для убийства российских гражданских и военных! А вот если Россия откажется поставлять материалы (ну например титан и уран для начала), то западу придётся закупать их где-то еще и совсем не по тем бросовым ценам, по которым они их получают от России. А это будет больно, потому что утекать будет бабло из их карманов, а значит нужно подумать а стоит ли вооружать уркаину за такие бабки.. P.S. Просто в качестве пояснения. Для любого производства нужны исходное сырьё и энергия для производства. Уран это в первую очередь топливо для электростанций. Россия поставляет около 30% обогащенного урана в США для использования на атомных станциях. Западная ейропа, США продолжают закупать газ, дизельное топливо и нефть несмотря на все победные вопли что они освободились от российского топлива... Особо странно то, что на некоторых поставках СПГ в Европу из штатов просматриваются русские документы, то есть штаты продают российский продукт как свой! Газ и нефть это в первую очередь энергоносители! Прекратятся поставки из России и штатам придётся раскупоривать собственные источники, чего они делать не хотят по ряду не только экономических, но и политических причин, да и просто потому что это крайне не популярная мера у населения. А цены на бензин в штатах уже опять чуть ниже 5 баксов за галлон...