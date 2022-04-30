1 мая: Красная горка.

Дата в 2022 году 1 мая 2022 года, Воскресенье Церковное название: Антипасха, Фомино воскресенье, Фомин день Значение: Вспоминают неверующего Фому и чудесное воскрешение Иисуса Христа, чествуют приход весны Другие названия: Ярылавица, Праваднаянядзеля, Фомин день, Кликушное воскресенье Традиции: Церковные службы, посещение могил усопших родственников и близких, народные гуляния по поводу прихода весны, сватовство, свадьбы, гадание на суженых Красная горка – праздник, сочетающий в себе этнические обряды и христианские ценности.