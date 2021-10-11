ЮГМК в 2022 году инвестирует в крупнейшие предприятия Донбасса более 10 млрд рублей

ДОНЕЦК, 11 октября. /ТАСС/. Инвестиции в крупнейшие металлургические предприятия Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), находящиеся под управлением компании "Южный горно-металлургический комплекс" (ЮГМК), составят в 2022 году не менее 10,7 млрд рублей.