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ЮГМК в 2022 году инвестирует в крупнейшие предприятия Донбасса более 10 млрд рублей

ДОНЕЦК, 11 октября. /ТАСС/. Инвестиции в крупнейшие металлургические предприятия Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), находящиеся под управлением компании "Южный горно-металлургический комплекс" (ЮГМК), составят в 2022 году не менее 10,7 млрд рублей.

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