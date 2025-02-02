В Татарстане ожидается гололедица

В Татарстане 2 и 3 февраля ожидается гололедица. Об этом сообщает республиканский Гидрометцентр. По прогнозу синоптиков, вечером 2 февраля, а также ночью и днем 3 февраля на территории республики местами ожидаются гололедица и туман.