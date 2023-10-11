Минцифры предложило провайдерам идентифицировать клиентов по данным банков

Минцфиры предлагает закрепить возможность идентификации клиентов с помощью Системы быстрых платежей (СБП) и банковских карт, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на обновленный проектом постановления об идентификации клиентов хостинг-провайдеров.
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