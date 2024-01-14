Подарочные сертификаты на мастер-классы от студии ZuART

Мастер-классы от ZuART могут посещать взрослые и дети от 3 лет, уровень подготовки не важен. Преподаватели студии подробно расскажут обо всём, что необходимо для создания интересных и уникальных работ в разных техниках.
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