Дуда заявил, что Польша не может передать Украине системы Patriot

Global Look Press/Leszek SzymaÅ„ski/Polska Agencja Prasowa Варшаве не может передать системы ПВО Patriot Киеву, заявил президент Польши Анджей Дуда во время конференции с лидером Украины Владимиром Зеленским и главой Литвы Гитанасом Науседой.