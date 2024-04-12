Дуда заявил, что Польша не может передать Украине системы Patriot

Global Look Press/Leszek SzymaÅ„ski/Polska Agencja Prasowa Варшаве не может передать системы ПВО Patriot Киеву, заявил президент Польши Анджей Дуда во время конференции с лидером Украины Владимиром Зеленским и главой Литвы Гитанасом Науседой.
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