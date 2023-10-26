«Почта России» из-за долгов может продать часть своих почтамтов

Чтобы погасить задолженность компании, «Почта России» может потерять часть своих пунктов. Почтамты в центрах городов, расположенные в памятниках архитектуры и объектах культурного наследия, могут выставить на торги.
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